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Кабмин хочет создать национальный пантеон для увековечения памяти защитников Украины

Кабинет министров Украины Фото из открытых источников

Также предусматривается сбор и сопоставление образцов ДНК неидентифицированных останков воинов

Кабинет министров планирует создать в Киеве украинский национальный пантеон для увековечения памяти защитников. Об этом сообщает Радио Свобода

Как указано в постановлении, пантеон планируют создать в течение 2021-2025 годов. Кроме этого, в утвержденном плане мероприятий по увековечиванию памяти защитников Украины на период до 2025 года предлагают обеспечить:

  • благоустройство и содержание в надлежащем состоянии мемориальных комплексов, памятников и мемориальных досок в честь защитников Украины, а также их мест захоронений, в том числе за рубежом;
  • предотвращение актов вандализма и разрушения мест захоронений защитников Украины;
  • сбор и сопоставление образцов ДНК неидентифицированных останков воинов с образцами ДНК их родственников;
  • предотвращение торговли государственными наградами Украины, боевыми наградами и другими отличиями времен Второй мировой войны;
  • изготовление и размещение социальной рекламы о погибших земляках.

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Напомним, Кабинет министров утвердил новую тарифную сетку для расчета зарплат работникам бюджетных учреждений. 

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