Правительство хочет отменить обязанность граждан подселять военных

Такое правило существует при введении военного положения в Украине или отдельных регионах

Заседание Кабмина Фото из открытых источников

Кабинет министров Украины предлагает исключить норму о квартирной повинности населения. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Таким образом, Кабмин планирует отменить обязательство населения подселять военных в свои дома в случае введения военного положения. Сейчас существует правило, по которому военное командование имеет возможность устанавливать военно-квартирную повинность для войск в местах их постоянного расположения (зимние и летние квартиры) или временные остановки.

Сообщается, что во время подготовки законопроекта консультации с заинтересованными сторонами не проводились, поскольку "реализация Закона не окажет влияния на интересы отдельных слоев населения". Кроме того, правительство не консультировалось и с профсоюзами или соответствующими органами местного самоуправления.

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Напомним, сегодня, 5 августа, Кабинет министров внес изменения в методику определения среднерыночной стоимости автомобиля. Отныне объем цилиндров двигателя может определяться и в литрах, и в кубических сантиментрах.