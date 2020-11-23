Кабмин хочет изменить условия пребывания иностранцев и апатридов в Украине

Правительство предложило Раде изменить миграционное законодательство Фото из открытых источников

Правительство намерено усилить ответственность украинских компаний или учреждений за приглашенных лиц

В Украине хотят изменить миграционное законодательство и усилить контроль над пребыванием иностранцев и лиц без гражданства на территории государства. Соответствующий законопроект зарегистрировал Кабинет министров на сайте Верховной Рады.

В частности, правительство предлагает увеличить уровень ответственности стороны, которая принимает апатридов (людей без гражданства) или иностранцев. Согласно документу, компании, учреждения, организации, фили, представительства и физлица, которые пригласили выше названных лиц, должны обеспечить своевременное представление заявлений на оформление документов на право пребывания в Украине. Кроме этого, принимающая сторона должна сообщить о прекращении оснований для такого пребывания и выполнить взятые на себя обязательства по уплате расходов этих людей.

Также лица, в отношении которых принято решение о прекращении гражданства Украины или которым отменено решение о его оформлении, должны выехать за пределы государства в течение одного месяца со дня принятия решения.

Однако, иностранцам или апатридам, которые временно находятся в Украине, могут продлить срок пребывания на период существования обоснованных оснований.

"За продление срока пребывания взимается административный сбор в размере 0,1 прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года", - говорится в документе.

В то же время таким лицам могут отказать в продлении срока пребывания в случае невозможности оплатить их пребывание в Украине или в случае предоставления ими неправдивой информации. Кроме этого, причиной для отказа может стать угроза нацбезопасности, общественному порядку или здоровью граждан Украины.

Напомним, на прошлой неделе глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о планах украинских властей относительно закрытия границ для иностранных граждан.