Кабмин добавил еще 12 медучреждений, которые могут проводить трансплантацию органов, - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов Фото с открытых источников

Медучреждениям предоставлена возможность финансирования всех расходов на трансплантацию костного мозга

Кабинет министров Украины добавил 12 медучреждений в перечень тех, которые могут проводить трансплантацию органов. Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Также медучреждениям предоставлена возможность финансирования всех расходов на проведение аллогенной трансплантации костного мозга, включая получение донорского материала со "Всемирной ассоциации доноров костного мозга".

Глава Минздрава рассказал, что 15 июля в Украине были успешно проведены операции по трансплантации органов. В частности, в Институте сердца руководителем этого медучреждения Борисом Тодуровым осуществлена пересадка сердца, в Национальном институте хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова — почек и печени.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов на традиционном совещании под председательством президента заявил, что в Украине более пяти тысяч граждан ждут на пересадку органов.

По словам Степанова, Минздрав уже расширяет перечень больниц, которые могут предоставлять услуги по трансплантации органов. Кроме этого, он считает, что развитие трансплантации может стать частью медицинской реформы.