К Земле приближается скоростной 36-метровый астероид

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Астрономы ожидают максимальное приближение к нашей планете уже завтра

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) заявило о приближении к Земле астроида 2020 PT4, сообщает Express.

По данным астрономов, он пролетит мимо нашей планеты 8 сентября и дальше направится в сторону Луны.

Отмечается, что скорость движения астероида составляет 12,6 км в секунду или 45 360 километров в час. То есть, с такой скоростью он мог путешествовать из Великобритании в Нью-Йорк более восьми раз за час.

При этом максимальное расстояние, на которое 2020 PT4 приблизится к Земле, составит 1 883 153 километра, что является 4,9-кратным расстоянием между Землей и Луной. Впрочем, астрономы добавляют, что угрозы такое приближение для человечества не несет.

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Напомним, ранее сообщалось о приближении к Земле астероида 2011 ES4. Он является одним из 40 астероидов, которые приближаются к нашей планете в период с середины августа до середины сентября.