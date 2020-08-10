К затонувшему у берегов Одессы танкеру "Делфи" подошел плавучий кран

Танкер "Делфи" Думская

На побережье – немало отдыхающих, которые купаются в море

К затонувшему танкеру "Делфи" у берегов Одессы подошел плавучий кран, однако работы по поднятию судна еще не начинают.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения из Одессы сообщила корреспондентка Валерия Бабич.

Как констатировала корреспондентка, техника, которую подогнали к судну, пока не работает, работы по поднятию танкера еще не начались.

На пляже, напротив которого затонуло судно, много отдыхающих, среди них – немало детей. Люди загорают и купаются в море, несмотря на то, что танкер с нефтепродуктами до сих пор остается на мели.

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Одесситы и гости города, с которыми пообщалась Валерия Бабич, не верят в то, что затонувший танкер поднимут в ближайшее время, поскольку в течение почти года уже состоялся ряд неудачных попыток.

Напомним, танкер "Делфи" под флагом Молдавии сел на мель недалеко от Одессы 22 ноября 2019 года. Тогда капитан судна отказывался подать сигнал SOS и эвакуироваться без разрешения судовладельца.

В январе 2020 года Государственная служба морского и речного транспорта Украины завершила расследование по факту аварии танкера-бункеровщика "Делфи" у побережья Одессы и заявила, что основными причинами аварии стали нарушения со стороны судовладельца и капитана судна, неготовность экипажа действовать в сложных погодных условиях и ограниченное количество на судне топлива.

В феврале этого года капитану танкера "Делфи" сообщили о подозрении. Его обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

18 июля две попытки поднять с отмели и поставить на киль аварийный танкер "Делфи" у побережья Одессы оказались безуспешными: оборвался трос одного из двух буксиров. 25 июля операция по подъему "Делфи" с одесского пляжа снова закончилась обрывом троса.

В то же время 26 июля события вокруг танкера "Делфи" определили как чрезвычайную ситуацию местного уровня. Компании-подрядчику судовладельца отказали в продолжении работ, теперь их передали Администрации морских портов Украины и ГСЧС.