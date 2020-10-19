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К Украине приближается мощный северный антициклон: Синоптики предупреждают об ухудшении погоды и заморозках

Pixabay

Ночью столбики термометра в Киеве опустятся до +3...+6 градусов

Во вторник, 20 октября, Украина попадет под влияние мощного западного антициклона, в результате чего в стране пройдут заморозки. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Так, ближайшей ночью ожидается +1...+6 градусов, местами заморозки. Завтра днем в большинстве областей Украины предполагается +8...+13 градусов, на юге +12...+16 градусов.

Ветер будет с северо-запада, в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской областях - порывистый.

Ночью столбики термометра в Киеве опустятся до +3...+6 градусов, днем 20 октября +9...+10. Вместе с тем существенных осадков не ожидается, однако возможен сильный порывистый ветер.

Ожидается, что 22-23 октября воздух прогреется до +14...+19 градусов.

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Напомним, сегодня, 19 октября, в большинстве областей Украины ожидается пасмурная и теплая погода, температура воздуха составит +8...+17 градусов.

 

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