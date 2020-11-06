К сожалению, сегодня в Украине возрождается нацизм и мы становимся свидетелями этого позорного явления, - Кузьмин

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

К сожалению, приходится констатировать, что в Украине возрождается нацизм. И мы с вами становимся свидетелями этого позорного явления.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил украинский юрист и политик, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин.

"К сожалению, приходится констатировать, что в Украине возрождается нацизм. И мы с вами становимся свидетелями этого позорного явления. Неонацизм в Украине – это уже даже не вчерашний день и уже даже не сегодняшний, это уже программа на будущее. И такое поведение украинской власти еще раз подтверждает мои слова – власть сегодня замалчивает памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной, с победами украинского народа в этой войне", – заявил Кузьмин.

Политик напомнил, что каждый третий украинец погиб в этой войне, и эти люди – Герои СССР. Также Героями являются и города, которые были освобождены от фашистских захватчиков. По словам Кузьмина, одним из таких является нынешняя столица Украины город Киев, который был освобожден в этот день, 6 ноября, 77 лет назад.

"И мы – "Оппозиционная платформа – За жизнь" – сегодня сами организовали чествование и погибших Героев, и тех Героев, которые выжили. Сегодня "Оппозиционная платформа – За жизнь" возложила цветы к памятникам, и мы отдали честь людям, которые освобождали Киев от фашистских захватчиков", – сказал политик.

А то, что действующая власть игнорирует и презирает такие памятные даты, продолжил Кузьмин, является свидетельством того, что она хочет переписать историю собственного народа в пользу проигравшей стороны.

"Но мы, украинцы, победители. Мы победили в этой войне и мы наследники этих героев. А попытки объявить героями тех, кто эту войну проиграл, тех, кто в этой войне был на стороне нацистов, тех, кто уничтожал своих соседей, – это высшая степень презрения к собственному народу. Мы должны сделать все, чтобы это прекратить", – акцентировал Кузьмин и добавил, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" будет делать все для того, чтобы сохранить память и подвиги Героев.

Напомним, "Оппозиционная платформа – За жизнь" поздравила киевлян с Днем освобождения города от фашистских захватчиков. Текст соответствующего поздравления обнародован на официальном сайте партии.