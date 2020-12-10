К сожалению, этот процесс заблокирован: Резников об обмене удерживаемыми лицами

Алексей Резников Facebook/Алексей Резников

По словам министра, пока трудно сказать, состоится ли в этом году обмен

Процесс обмена удерживаемыми лицами сейчас заблокирован, однако остается надежда. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает РБК-Украина.

По словам министра, пока трудно сказать, состоится ли в этом году обмен.

"К сожалению, этот процесс (обмена пленными, - ред.) заблокирован... У нас остается надежда, что нам это удастся, то и на других уровнях у нас идут консультации. 16 декабря будет следующее заседание ТКГ, мы каждый раз предлагаем внеочередные заседания ТКГ. Еще год не закончился, но сказать, что это отделаетесь в этом году я не могу - это правда", - сказал Резников.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что обмена удерживаемыми между Киевом и ОРДЛО до Нового года не произойдет из-за отклонения этого предложения представителями НВФ и России.