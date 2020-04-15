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К празднику Воскресения Христова за собственные средства Оксаны Марченко и Виктора Медведчука было закуплено и роздано по всей стране 10 тыс. продуктовых наборов

Благотворительный Фонд Оксаны Марченко

К празднику Воскресения Христова за собственные средства Оксаны Марченко и Виктора Медведчука было закуплено и роздано по всей стране 10 тыс. продуктовых наборов.

Самые нуждающиеся люди получат продукты, которые им так остро необходимы в это трудное время. Также это позволит десяткам тысяч украинцев накрыть пасхальный стол. Продовольственные наборы адресованы пожилым и одиноким украинцам, людям с инвалидностью из Киева, Киевской, Закарпатской, Донецкой, Луганской, Херсонской, Николаевской, Полтавской, Черкасской и других областей.

"Сейчас идет Страстная неделя, когда православные вспоминают последние дни жизни Христа. На этой неделе добрые дела особенно ценны – они побеждают зло и делают нас лучше. Мы никогда не будем прежними, это время сделает нас другими, а вот какими – каждый решает сам. Наша семья выбирает добро", – добавила Оксана Марченко.

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