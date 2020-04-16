К празднику Пасхи за собственные средства Оксаны Марченко и Виктора Медведчука было закуплено 10 тыс. продуктовых наборов общим весом более 100 тонн для раздачи нуждающимся по всей стране

Телеканал ZIK

К празднику Воскресения Христова за собственные средства Оксаны Марченко и Виктора Медведчука было закуплено 10 тыс. продуктовых наборов общим весом более 100 тонн для раздачи нуждающимся по всей стране.

Об этом шла речь в сюжете на телеканале ZIK.

Оксана Марченко и Виктор Медведчук продолжают оказывать помощь людям с инвалидностью и одиноким людям преклонного возраста. Заявки были собраны через колл-центр Благотворительного фонда Оксаны Марченко, и все необходимое приобретено за личные средства супругов.

Сами же пенсионеры жалуются: последние деньги потратили на лечение, а чтобы купить продукты и оплатить коммунальные услуги – их уже не имеют. Поэтому такая поддержка поможет пережить сложные времена.

"Как мне живется? Плохо. Я всю зиму прожила на конфорках. У меня сломался газовый котел, второго котла я не поставлю. У меня пенсия очень маленькая. Я сделала операцию на глазах, все деньги ушли. И еще лекарства покупаю", – отметила пенсионерка Вера Ивановна.

За помощью люди обратились на горячую линию благотворительного фонда Оксаны Марченко. В период карантина одинокие пенсионеры нуждаются в особой заботе. И теперь, в праздник Пасхи, оставаясь дома, они будут иметь на столе вкусные блюда и традиционную пасху.

"Сейчас идет Страстная неделя, когда православные вспоминают последние дни жизни Христа. На этой неделе добрые дела являются особенно ценными – они побеждают зло и делают нас лучше. Мы никогда не будем такими, как раньше, это время сделает нас другими, а вот какими – каждый решает сам. Наша семья выбирает добро", – рассказала основательница Фонда Оксана Марченко.

В первую очередь благотворители помогают одиноким пенсионерам и людям с инвалидностью. Для каждого привозят необходимую для жизни провизию и праздничный подарок накануне Пасхи.

Из-за большого количества людей, которые остро нуждаются в помощи, в ее развозке помогают волонтеры из молодежной организации партии.

"Мы как молодежное крыло "Оппозиционной платформы – За жизнь" присоединились к акции, которую проводит Виктор Медведчук и Оксана Марченко. А именно, они за свои собственные средства закупили продуктовые наборы, и вот мы помогаем эти продуктовые наборы доставить", – рассказал член политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виталий Сайченко.

100 тонн продуктовых наборов для 10 тысяч людей преклонного возраста и одиноких пенсионеров, малообеспеченных и людей с инвалидностью направили во все области Украины, в частности: Киевскую, Закарпатскую, Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Николаевскую, Полтавскую, Черкасскую и другие.

Руководитель молодежного крыла партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Артем Марчевский добавил, что до Пасхи активисты постараются развезти все продуктовые наборы нуждающимся.

"Мы забрали на себя доставку этих пасхальных продуктов по Киеву и Киевской области. Нам выделили 2 тысячи штук. Это все будет адресная доставка, у нас большое количество волонтеров, поэтому мы постараемся справиться до Пасхи", – добавил Артем Марчевский.

Останавливаться на этом благотворители не собираются - обещают помогать и в дальнейшем.

Напомним, ранее Виктор Медведчук и Оксана Марченко передали во все районные больницы Закарпатья все необходимое для борьбы с вирусом. Также супруги приобрели 5 аппаратов для искусственной вентиляции легких, два из которых направлены в регион.

Кроме того, Благотворительный фонд Оксаны Марченко передал Институту сердца в Киеве уникальную для стран СНГ автоматическую систему молекулярной диагностики в реальном времени, которая с необычайной точностью выявляет, в частности, и коронавирус.

Как сообщалось, одинокие пенсионеры и люди с инвалидностью получили адресную помощь от Оксаны Марченко и Виктора Медведчука.