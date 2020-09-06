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К ослаблению карантина в Украине не готовы 18 регионов, - Минздрав

Карантин в Украине EPA

Регионы не соответствуют показателям заболеваемости и заполнения врачебных коек

Киев и 17 областей Украины не соответствуют требованиям для смягчения карантина, введенного через пандемию коронавирус. Об этом сообщает прессслужба Министерства здравоохранения.

Как отмечается, показатели инфицированности и заполненность коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышены м. Киеве, в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях.

МИНЗДРАВ

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Напомним, городские власти Тернополя и Ивано-Франковска подала в суд иск на правительство с требованием отменить решение о внесении городов в" красную " зону карантина.

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