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К ослаблению карантина в Украине готова одна область, - Минздрав

К ослаблению карантина готова Кировоградская область Фото из открытых источников

Почти во всех областях превышен показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. населения за последние 14 дней

В Украине по состоянию на утро 4 октября к ослаблению карантина готова Кировоградская область. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. 

Как отмечается, в среднем по стране показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения составляет 133,3 при норме 40. 

Самый высокий показатель сейчас в Тернопольской (294,2), Черновецкой (231,3), Харковской (212,5) и Сумской (202,1) областях. В Киеве показатель составляет 167,5, а в Кировоградской области – 20,9.

По данным Минздрава, во всех, кроме Кировоградской области, превышен показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. населения за последние 14 дней.

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Напомним, на этой неделе Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила разделение Украины на зоны карантина из-за пандемии коронавируса. В красную зону попали города Тернополь и Канев.

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