К ослаблению карантина в Украине до сих пор готова только одна область, – Минздрав

Ослабить карантин можно только в Кирвоградской области

Карантин в Украине EPA

В Украине по состоянию на субботу, 3 октября, к ослаблению карантина готова только одна область. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что Киев и еще 23 области не соответствуют показателям распространения COVID-19 и не готовы к ослаблению карантинных ограничений из-за пандемии. В частности почти во всех регионах Украины превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней.

В то же время всем показателям по предотвращению распространения коронавируса соответствует Кировоградская область. Самые же высокие показатели заболеваемости сейчас в Тернопольской области - 304,2 человека на 100 тыс. населения, и в Черновицкой области — 227,7.

Ранее сообщалось, что в Украине четвертый день подряд устанавливается антирекорд по количеству новых случаев COVID-19. За последние сутки, 2 октября, зафиксировали 4661 случай коронавируса. Кроме того, установлен самый высокий в стране суточный показатель смертности от осложнений коронавируса – 92 человека.

Напомним, недавно руководитель офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт заявил, что в ближайшие месяцы количество больных коронавирусом COVID-19 может колебаться от 7 до 9 тыс. новых случаев в день. По его словам, количество случаев коронавируса превысит 5 тыс. в ближайшие месяцы.