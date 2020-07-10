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К ослаблению карантина не готовы 7 областей, - Минздрав

Фото из открытых источников

Сейчас 18 областей и Киев могут ослаблять карантин

Семь областей Украины до сих пор не могут ослабить карантин из-за то, что они не соответствуют критериям Министерства здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как отмечается, ситуация с COVID-19 не позволяет семерым областям страны перейти к следующему этапу ослабление карантина, в частности:

  • Волынской области,
  • Донецкой области,
  • Закарпатской области,
  • Ровенской области,
  • Тернопольской области,
  • Харьковской области,
  • Черниговской области.

МИНЗДРАВ

Ивано-Франковская область покину "черный список". Сейчас 18 областей и Киев могут ослаблять карантинные ограничения.

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Напомним, с начала пандемии в Украине зафиксировали 52 043 случаи COVID-19. За последние сутки зафиксировано 819 новых случаев, 1016 пациентов выздоровел, а 18 человек умерло. Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве - 118.

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