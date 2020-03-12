К нам едет большая бомба: Раимов дал совет украинцам, которые возвращаются из стран с вспышками коронавируса

Эксперт советует тем, кто едет домой, побыть 14 дней в обсервации

Украинцев, которые будут возвращаться в Украину из Италии или других стран, где зафиксированы вспышки коронавируса, призывают после возвращения на родину в течение двух недель находиться в самоизоляции.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявил политтехнолог, бывший советник министра здравоохранения Украины Дмитрий Раимов.

Эксперт считает, что в связи с ограничительными и карантинными мероприятиями Верховная Рада также должна перейти на работу в режиме онлайн, а голосование "придержать" до апреля. Дмитрий Раимов советует избегать мест массового скопления людей и посиделок в кинотеатрах, ресторанах и тому подобное. Он призвал украинцев брать пример с китайцев и максимально самоизолироваться, чтобы избежать угрозы заразиться коронавирусом. Особенно, подчеркнул эксперт, это касается людей преклонного возраста.

Дмитрий Раимов рассказал, что сейчас в Киеве есть тысяча экспресс-тестов для выявления коронавируса, к концу недели их будет 5 тысяч. Речь идет о тестах, которые привезут в Украину из США. Кроме того, есть немецкие тесты, которые закупило Министерство здравоохранения Украины. Эксперт отметил, что в целом до конца недели тестов будет достаточно для 90 тысяч экстренных проверок на коронавирус.

Он также отметил, что проблема заключается в том, что те, кто заболел, обращаются за помощью к семейным врачам, а те не всегда направляют больных на проверку на коронавирус. С его слов, здесь может скрываться определенное количество больных, о которых еще не узнали.

"И, конечно же, ситуация с Италией. Здесь нет большого секрета - к нам едет большая бомба. Большая, огромная бомба, потому что люди там остались без работы, они остались многие без жилья, их выгнали, и они будут возвращаться в Украину. И я хочу, по возможности, воспользоваться таким шансом - через программу обратиться к нашим гражданам в Италии - граждане, пожалуйста, не бойтесь возвращаться в Украину. Действительно, здесь никто не будет кидаться камнями, никто не будет вас бить, даже, если у вас есть вирус. Ничего в этом страшного. Просто большая просьба - когда вы приезжаете в Украину, на 14 дней обсервации, небольшой самоизоляции", – заявил Дмитрий Раимов и отметил, что с помощью таких шагов уменьшится риск, что коронавирус придет в Украину в больших масштабах.

Напомним, Кабинет министров в связи со вспышкой коронавируса в мире вводит карантин, которая продлится 3 недели.

Добавим, по состоянию на утро 11 марта в Украине зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. В целом за весь период Центр общественного здоровья Украины получил 43 подозрения о заболевании COVID-19. Сейчас один образец еще находится на стадии исследования, 41 образец получил отрицательный результат, то есть коронавирус не обнаружен.

При этом в настоящее время в мире зарегистрировано 119 132 случаев заболевания COVID-19, из них 65 776 (55,2%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 38 176 случаев в 108 странах/территориях/регионах.

Ранее о внедрении превентивных мер безопасности из-за угрозы коронавируса заявил мэр города Киева Виталий Кличко.