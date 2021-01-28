К концу весны такого огромного дефицита вакцин от COVID-19 уже не будет, – нардеп

Вакцина Фото из открытых источников

В ближайшее время на рынке будет дополнительное количество вакцин, отметил Алексей Устенко

Такого огромного дефицита вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19, который есть сейчас, к концу весны уже не будет.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Алексей Устенко.

Гость ток-шоу отметил, что, согласно статистическим данным, по состоянию на данный момент в мире от коронавирусной инфекции COVID-19 вакцинировались ориентировочно 72 миллиона человек.

"Израиль вакцинировал половину населения, Штаты вакцинировали почти 10 процентов... Глобально я уверен, что в ближайшее время будет еще дополнительное количество вакцин, которые будут выходить новые на рынок, которые будут покупаться. Опять-таки, Pfizer и Moderna объявили о том, что они будут увеличивать свои мощности производства. И поэтому уверен, что, наверное, уже к концу весны, в принципе, не будет такого огромного дефицита вакцин, какой есть сейчас", – сказал Алексей Устенко.

Как сообщали, Украина и еще примерно 85 бедных стран мира получат широкий доступ к вакцине от коронавирусной болезни не ранее 2023 года. Об этом сообщили аналитики издания The Economist.

Напомним, ряд стран Европейского Союза вынуждены прекратить вакцинацию населения от коронавируса из-за недостатка препаратов.

Недавно американская компания Pfizer предупредила о временном сокращении поставок своей вакцины против коронавируса COVID-19 в страны Европы и в Норвегию в связи с "модернизацией мощностей компании".