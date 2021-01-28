К концу недели погода ухудшится: В Украину придут дожди со снегом

Украинцев ожидает очередное ухудшение погоды Фото из открытых источников

Местами столбик термометра упадет до -9 градусов мороза

В Украине в пятницу 29 января в очередной раз ожидается ухудшение погодных условий сопровождаться дождями, снегами и местами гололедицей. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Снег в пятницу ожидается в северных, западных областях и Винницкой области. Ближайшей ночью также циклон еще будет влиять на погоду центральной части и Юга, будут идти снег и мокрый снег", - отметила она.

По словам специалиста, осадки на завтра прогнозируют в Харьковской области. Вечером снег и дождь дойдут до Луганщины и Донетчины.

При этом Диденко добавила, что рассчитывать на повышение температуры украинцам все-таки не стоит.

"Температура воздуха в течение дня будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 тепла, на крайнем юге +3+6 градусов. Однако ночью еще будет ощущаться похолодание, предполагается 2-9 градусов мороза, а в ночь на субботу, на 30-е января, похолодание усилится", - сообщила она.

Кроме этого, по словам синоптика, в Киеве в пятницу продолжит снежить лишь в первой половине дня, а после обеда осадки постепенно прекратятся. Впрочем ожидается гололедица и ночные морозы до 5-7 градусов. Днем в столице будет несколько теплее - от 0 до 2 градусов с отметкой" -".

Ранее сообщалось, что Украина оказалась под завалами снега. Больше всего замело Прикарпатье и Закарпатье, там снежный покров достигает 40 см.