К этой неделе завезут 10 млн быстрых тестов на коронавирус, - Шмыгаль

Кандидат на должность премьер-министра Денис Шмигаль Фото из открытых источников

По словам премьера, тесты способны определить точность результата на 99,99%.

Прем’єр-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что в Украину до конца недели должны завезти 10 млн быстрых тестов на коронавирус. Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде, который транслировал телеканал ZIK.

"До конца этой недели мы завезем в Украине первую партию быстрых тестов, которая будет составлять 10 млн быстрых тестов, которые дают 99,99% ответ на заболеваемость коронавируса", - заявил Шмыгаль.

Напомним, накануне первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник рассказал, что до Киева дойдут еще четыре тысячи тестов для коронавирус.