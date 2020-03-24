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К борьбе с COVID-19 будут привлекать студентов: Появился текст приказа

Фото из открытых источников

Студенты будут помогать медикам в борьбе с COVID-19

Студентов медицинских университетов будут приобщать к борьбе с коронавирусом COVID-19 для помощи врачам. Текст приказа опубликован в Telegram-канале Pavlovsky News

Как отмечается, Минздрав обязал переводить студентов стационара на заочное обучение. Однако в документе говорится о том, что они должны будут помогать врачам в борьбе с распространением коронавируса. 

Однако, по словам источника в столичном медицинском вузе, университет пока никаких точных указаний студентам не давал. 

"Тем, у кого есть киевская прописка, отлинять не получится", - заявил собеседник в комментарии PN.

К слову, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что к работе будут привлекать студентов-интернов старших курсов.

Напомним, в КГГА поручили учебным заведениям отправить студентов домой и ограничить доступ к общежитиям.

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