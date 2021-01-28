К 2023 году в Украине хотят создать корабельный вертолет для береговой авиации ВМС

Советский вертолет Ми-2 Фото из открытых источников

Вертолет выполнят в двух версиях

К 2023 году "Мотор Сич" планирует разработать по заказу Министерства обороны корабельный вертолет на основе Ми-2 для береговой авиации Военно-морских сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"Министерство обороны Украины заказало у "Мотор Сич" разработку корабельного вертолета, предназначенного для усиления береговой авиации Военно-морских сил Украины, а также вооружения корветов по турецкому проекту Ada", - говорится в сообщении.

Как отмечается, как базовую модель будут рассматривать вертолет Ми-2. Его переоснастять дополнительным оборудованием и механизмами, а также подвергнут ремоторизации и обновлению по принципу Ми-2МСБ.

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Известно, что разработка вертолета будет происходить с тотальной цифровизацией всех систем и в несколько этапов:

Первый — в течение 2021 года — получение готовой первой машины в виде вертолета берегового базирования.

Второй — до 2023 года — создание вертолета для корвета, включающего в себя установку механизма складывания лопастей, чтобы он мог разместиться в ангаре корабля.

Также предусмотрено выполнение вертолета в двух версиях - поисково-спасательной и противолодочной.

Напомним, ранее Министерство обороны Украины впервые разработало собственную техническую спецификацию "Бронежилет модульный", которая соответствует стандартам НАТО.