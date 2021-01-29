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Известного рэпера Тиму Белорусских задержали с 2 кг гашиша: Ему грозит до 5 лет тюрьмы

Тима Белорусских Фото из открытых источников

Сейчас музыкант находится пол домашним арестом

В Минске с двумя килограммами гашиша задержали 22-летнего белорусского рэпера Тиму Белорусских. По предварительным данным артиста отправили под домашний арест, сообщает Тelegram-канал Mash.

Согласно сообщению, инцидент произошел еще 10 января, но огласку он получил только сейчас. 

"Статья 328, рэпер (его настоящая фамилия Морозов) и два килограмма веселья. Артист держал гашиш прямо у себя дома. Сбыт не планировал, так - чисто для себя и друзей подогреть. Но кто-то сдал назад, парня стали проверять, версия подтвердилась. 10 января его задержали, 12-го был арест, сейчас Белорусских под домашним. Грозит до пяти лет", - говорится в сообщении.

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