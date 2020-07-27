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Что предусматривает новое перемирие на Донбассе: Минобороны опубликовало подробный список

Режим полного прекращения огня начал действовать сегодня, 27 июля

Фото из открытых источников

Министерство обороны Украины опубликовало приказ о прекращении огня с перечнем запрещенных действий для военных с целью обеспечения перемирия на Донбассе. Его обнародовали на сайте ведомства.

Отмечается, что исполнение договоренностей Трехсторонней контактной группы предусматривает введение дополнительных мер по усилению режима прекращения огня. В частности, запреты будут касаться:

  • наступательных и разведывательно-диверсионных действий;
  • использования каких-либо видов летательных аппаратов сторон;
  • применения огня, включая снайперский;
  • размещения тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях.

Новыми договоренностями также предполагается:

  • эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и сообщение о них координатору ТКГ;
  • создание и применение координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня.

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Важно, что ответный огонь в случае наступательных действий допускается только после приказа руководства ВСУ и руководства НВФ после неудачной попытки применить указанный механизм. К наступательным действиям в таком случае относятся попытки изменить расстановку войск с позиций, которые сложились на момент принятия договоренностей.

Напомним, 22 июля на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции была достигнута договоренность о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня.

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Сегодня, 27 июля, Командование Объединенных сил Украины подтвердило, что военные начали мероприятия по введению "режима тишины" на Донбассе.

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