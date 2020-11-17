Израиль открыл на Донбассе обновленные источники питьевой воды

Израиль реализовал проект по чистой воде на Донбассе Facebook-страница посольства Израиля в Украине

В Донецкой области отстроили и переоборудовали восемь колодцев

Во вторник, 17 ноября, Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Украине Джоэл Лион и заместитель Посла Йоав Быстрицки открыли обновленные источники чистой питьевой воды для поселков Зайцево и Кодема Бахмутского района Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба посольства Израиля в Украине.

"Как только мы узнали, что жители этих поселков на Востоке Украины имеют проблемы с питьевой водой, мы решили помочь. Государство Израиль хорошо известная своими технологическими достижениями в водных технологиях, но в этом случае мы руководствовались нашим лозунгом "Тикун Олам", помогая миру и обеспечивая жильцам беспрепятственный доступ к чистым источникам питьевой воды", - заявил полос Израиля в Украине Джоэл Лион.

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Как отмечается, реализованный проект предусматривал полное восстановление и переустройство восьми колодцев. Его финансирование было возложено на Посольство Израиля и израильское агентство по развитию международного сотрудничества MASHAV в сотрудничестве с гуманитарной миссией Пролиска.

Обновленные колодцы на Донбассе Facebook-страница посольства Израиля в Украине

Обновленные колодцы на Донбассе Facebook-страница посольства Израиля в Украине

Напомним, ранее в ЮНИСЕФ сообщали, что эскалация боевых действий на Донбассе создает угрозы для доступа к питьевой воде и поддержанию надлежащей санитарии для 3,2 млн человек, в том числе 500 тыс. детей.