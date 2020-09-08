Израиль направит своих полицейских в Умань на период Рош га-Шана

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В Украину готовы отправить шестерых представителей

Правительство Израиля подтвердил Министерству иностранных дел Украины готовность направить шестерых представителей полиции для помощи украинским правоохранителям следить за соблюдением правопорядка во время празднования Рош га-Шана в Умани. Об этом написал в Facebook заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Вчера обсудили вопросы взаимодействия центральной и местной власти во время празднования Рош га-Шана в Умани, а сегодня Правительство Израиля подтвердило МИД Украины готовность направления 6 представителей израильской полиции для оказания помощи украинским коллегам в местах пребывания граждан Государства Израиль в Умани в ответ на запрос Национальной полиции Украины", - отметил Енин.

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Напомним, ранее стало известно, что в Умани для паломников, которые больные на коронавирус COVID-19 в легкой форме, развернут инфекционный госпиталь, а для контактных лиц - изолятор.

Перед тем, в шести хасидов-паломников, приехавших в Умань, обнаружили заражение коронавирусом COVID-19.