Изоляция или тест на COVID-19: Хорватия изменила правила въезда украинцев

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Украинцы могут не проходить карантин в случае предоставления отрицательного ПЦР-теста на COVID-19

Хорватия приняла решение о введении двухнедельного карантина для граждан третьих стран, среди которых Украина, в случае отсутствия отрицательного ПЦР-теста на COVID-19. Об этом 11 июля сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич в Twitter.

"В ночь на 11.07 Хорватия приняла решение о обязательности 14-дневной самоизоляции для граждан третьих стран, в том числе для Украины, которые выезжают в Республику Хорватия. В случае наличия теста на Covid-19 не раньше, как 48 часов, - без самоизоляции. Подробнее позже", – говорится в публикации посла.

Однако, дипломат не уточнил, касается ли это требование граждан, которые организованно прибывают на отдых авиарейсами.

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Заметим, перед этим Хорватия оставалась единственной страной Европейского Союза, которая позволяла въезд украинцам без ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Напомним, в конце мая правительство Хорватии открыло туристический сезон в стране. Тогда в течение нескольких дней возобновили работу 133 гостиницы и 65 кемпингов, а в июне пообещали открыть почти все гостиницы.