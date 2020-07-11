Изоляция или тест на COVID-19: Хорватия изменила правила въезда украинцев
Украинцы могут не проходить карантин в случае предоставления отрицательного ПЦР-теста на COVID-19
Хорватия приняла решение о введении двухнедельного карантина для граждан третьих стран, среди которых Украина, в случае отсутствия отрицательного ПЦР-теста на COVID-19. Об этом 11 июля сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич в Twitter.
"В ночь на 11.07 Хорватия приняла решение о обязательности 14-дневной самоизоляции для граждан третьих стран, в том числе для Украины, которые выезжают в Республику Хорватия. В случае наличия теста на Covid-19 не раньше, как 48 часов, - без самоизоляции. Подробнее позже", – говорится в публикации посла.
Однако, дипломат не уточнил, касается ли это требование граждан, которые организованно прибывают на отдых авиарейсами.
Заметим, перед этим Хорватия оставалась единственной страной Европейского Союза, которая позволяла въезд украинцам без ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Напомним, в конце мая правительство Хорватии открыло туристический сезон в стране. Тогда в течение нескольких дней возобновили работу 133 гостиницы и 65 кемпингов, а в июне пообещали открыть почти все гостиницы.