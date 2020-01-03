Изморозь и туманы: Прогноз погоды на начало недели

На ситуацию за окном доминирующее влияние оказывает антициклон

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В Украине в понедельник, 4 января, ожидается преимущественно сухая погода, без сильных морозов, но с возможными туманами. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Фейсбук.

Отмечается, что в первый рабочий день 2021 года особых синоптических изменений не ожидается, а доминирующее влияние окажет антициклон. В то же время синоптики предупреждают о возможны туманы, дымки и местами изморозь.

В ночь на понедельник осадки возможны только на севере Украины. Ветер – юго-восточный, умеренный, временами порывистый.

Температура воздуха за окном днем 4 января составит 2-5 градусов тепла. При этом на востоке прогнозируют около нуля, а на Западе – 3-8 градусов с отметкой "плюс".

Погода в Украине на 4 января 2021 года Укргідрометцентр

В Киеве ближайшей ночью возможен дождь или морось, однако завтра днем будет без осадков. Температура воздуха в понедельник прогнозируется на уровне около +3 градусов по Цельсию.

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Напомним, недавно синоптики рассказали, что в Украине в январе 2021 года температура воздуха превысит средние многолетние значения. О том, сколько градусов за окном прогнозируют в первый месяц года, читайте здесь.