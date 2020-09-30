Изменения климата в мире могут привести к исчезновению 40% растений, - ученые

Память растений

Ученые установили, что некоторые виды растений исчезают еще до того, как их обнаруживают и дают название

Ученые считают, что глобальные изменения климата могут привести к исчезновению 40% мировых растений. Об этом пишет ВВС.

В частности, группа ученых собрала данные о состоянии растений из более чем 200 исследований в 42 странах. Было установлено, что некоторые виды растений исчезают еще до того, как их обнаруживают и дают название.

По словам исследователей, исчезнувшие растения могли бы быть использованы для решения важных задач в различных сферах жизни. Они напомнили, что кукуруза, сахарный тростник, соя, пальмовое масло, рапс и пшеница с более чем 2500 растений являются главными источниками для создания биотоплива.

В своем заключении они призвали мировых лидеров начать активные действия по борьбе с потерей биоразнообразия.

Напомним, ранее ученые зафиксировали в Сибири новый температурный рекорд, который свидетельствует о том, что темпы потепления Арктики опережают предварительные расчеты на 80 лет.