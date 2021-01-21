Изменение регистрации, е-больничные и цифровая подпись: Какие услуги запустят в приложении "Дия" в этом году

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Услуги хотят реализовать в первом квартале 2021 года

Министр цифровой информации Михаил Федоров анонсировал новые проекты и услуги, которые планируют реализовать на портале "Дия". Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Согласно сообщению, среди новых сервисов, которые запускает ведомство: Дия ID, смена места жительства, строительные услуги классов СС2 и СС3, налоговые онлайн-услуги, электронное медицинское заключение и автоматическая регистрация бизнеса.

Дия ID. Это современная цифровая подпись, которая облегчит украинцам получение услуг в онлайне. В смартфоне за несколько кликов можно будет получить КЭП. Это позволит подписывать документы в смартфоне, получать административные и финансовые услуги.

Изменение места регистрации онлайн. Для этого еще в конце 2020 правительство приняло постановление, которое внедряет экспериментальный проект по регистрации и снятию с регистрации места жительства в электронном формате.

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Новые строительные онлайн-услуги. Ожидается, что на портал добавят следующие услуги: начало выполнения строительных работ и ввод в эксплуатацию объектов класса СС2 и СС3.

Автоматическая регистрация бизнеса. В ведомстве хотят автоматизировать регистрацию услуг для физических лиц-предпринимателей онлайн. Уже готовятся соответствующие изменения в законодательство о регистрации ФЛП без участия регистратора.

Электронный больничный. В 2021 году Минцифры хочет заменить бумажный больничный на электронный листок нетрудоспособности.

Налоговые онлайн-услуги. Уже скоро будут оптимизированы и переведены в "Дию" услуги кабинета налогоплательщика.

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Напомним, ранее стало известно что в Верховной Раде хотят обязать Кабинет министров ввести электронный реестр больничных с 1 февраля 2021 года.