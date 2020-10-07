Избран новый президент НАН Украины

Анатолий Загородний Фото из открытых источников

Новый президент был избран путем тайного голосования

В среду, 7 октября, был избран новый президент Национальной академии наук Украины. Им стал Анатолий Загородний. Об этом сообщила пресс-служба.

"7 октября 2020 года состоялись выборы президента Национальной академии наук Украины. На основании тайного голосования президентом Национальной академии наук Украины был избран академик Анатолий Глебович Загородний", - говорится в сообщении.

Как сообщается, Загородний родился в 1951 году в поселке Большая богачка Полтавской области. Окончил Харьковский университет (1972) и с тех пор работал в Институте теоретической физики НАН Украины. С 2003 года он занимал должность директора этого института.

В 1992-2005 годах был профессором Киево-Могилянской академии. В 2009-2011 годах — главный ученый секретарь НАН Украины.

Имеет научные труды в области теоретической и математической физики, теории плазмы, статистической физики. Развил статистическую теорию пространственно-ограниченных плазменно-молекулярных систем; последовательную кинетическую теорию пылевой плазмы и сформулировал строгие микроскопические уравнения и цепочку уравнений Боголюбова для такой плазмы; развил теорию тормозного излучения в плазменно-молекулярных системах.

Напомним, 19 августа, на 102 году жизни скончался выдающийся украинский ученый и председатель Национальной академии наук Борис Патон.