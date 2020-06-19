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Из-за вспышки COVID-19 в Украине Минздрав будет инициировать усиление контроля карантина

Прежде всего это касается транспорта и супермаркетов

Глава Минздрава Максим Степанов Укринформ

Министерство здравоохранения будет инициировать ужесточение мер контроля за соблюдением карантинных ограничений в условиях постоянного увеличения количества больных коронавирусом COVID-19. Об этом рассказал глава ведомства Максим Степанов во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK

По словам министра, после антирекордов, которые в стране устанавливают несколько дней подряд, Минздрав инициирует усиление контроля, прежде всего, в супермаркетах, где не соблюдается социальная дистанция, и в общественном транспорте, где люди не одевают маски.

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Кроме того, Степанов отметил, что нужно вводить жесткие карантинные ограничения в некоторых регионах в условиях адаптивного карантина. 

"Мы считаем, что должны жесткие ограничения вводиться в определенных регионах в условиях адаптивного карантина. Когда я говорю о жестких ограничениях, я прежде всего говорю об ограничении работы тех или иных заведений. В том числе, например, ночных клубов", - заявил министр.

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Напомним, по состоянию на утро пятницы, 19 июня, в Украине установили очередной антирекорд COVID-19 - за сутки свыше 920 новых случаев, а общее число больных достигло почти 35 тысяч.  

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