Из-за ухудшения ситуации с COVID-19 МОН предлагает отправить школьников на каникулы с 15 по 30 октября

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Такой шаг необходим, чтобы разорвать цепь передачи вируса

В условиях ухудшения ситуации по распространению коронавируса COVID-19 Министерство образования и науки направило письмо руководителям учреждений общего среднего образования, в котором рекомендует провести осенние каникулы для школьников с 15 по 30 октября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба МОН.

"Министерство образования и науки рекомендует учебным заведениям общего среднего образования провести осенние каникулы с 15 по 30 октября 2020 года включительно, внеся для этого необходимы изменения структуры/продолжительности учебного года", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, такие дополнительные меры необходимы, чтобы минимизировать непосредственные физические контакты между участниками образовательного процесса в условиях стремительного повышения уровня заболеваемости COVID-19, а также увеличения количества случаев инфицирования педагогических работников и соискателей образования.

Кроме этого, в МОН отметили, что в организации обучения в условиях пандемии особенно актуальным является обеспечение социального дистанцирования между участниками образовательного процесса, что имеет целью прервать цепочки заражения, передачи опасной инфекции и, наконец, сдерживание эпидемии.

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Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмигаль призвал руководителей всех регионов воздержаться от проведения массовых мероприятий накануне праздничных выходных.