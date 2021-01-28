Из-за ухудшения погоды в Украине без электроснабжения остались 143 населенных пункта

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Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго

Из-за ухудшения погодных условий 143 населенных пункта в четырех областях страны остались без электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 час. 28 января в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 143 населенных пункта в 4 областях", - говорится в сообщении.

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Как известно, пострадали населенные пункты в следующих областях: Одесская – 113, Кировоградская – 19, Черкасская – 10 и Запорожская – 1. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Напомним, по прогнозам синоптиков в четверг, 28 января, в Украине будут наблюдаться снегопады и дожди, местами температура воздуха упадет до -5 градусов.