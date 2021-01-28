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Из-за сильных снегопадов на трассе Одесса-Киев образовалась многокилометровая пробка

Фото из открытых источников

Движение перекрыто подразделениями Нацполиции

В Ширяевском районе Одесской области на автодороге М-05 Киев – Одесса из-за ухудшения погодных условий образовалась пробка из крупногабаритного транспорта. Об этом сообщает пресслужба ДСНС

"Вблизи с. Петровірівка Ширяевского района Одесской области на автодороге М-05 Киев – Одесса через переметы и гололед образовался затор из крупногабаритных транспортных средств (около 100 ед. около 4 км).

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Как отмечается, для расчистки дороги и ликвидации автомобильного затора привлечено 8 единиц техники Службы автомобильных дорог. Движение перекрыто подразделениями Нацполиции.

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Напомним, ранее стало известно, что из-за снегопадов в Полтавской области перекрыли движение транспорта в направлении Киева и Харькова

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