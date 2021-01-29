Из-за съемок сериала во Львове перекроют движение транспорта. Список улиц

Из-за съемок фильма во Львове перекроют улицы Фото из открытых источников

Будут снимать "Кофе с кардамоном"

Во Львове из-за съемок сериала "Кофе с кардамоном" по мотивам книги украинской писательницы Натальи Гурницкой ограничат движение транспорта по некоторым улицам города. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

"Завтра во Львове начинаются съемки нового фильма "Кофе с кардамоном". С этой целью будут ситуативные перекрытия движения на таких улицах 30-31 января (суббота-воскресенье): 17.00 - 05.00 - ситуативное прикрытия вул. Ноябрьского Чина (от Львовской Железной дороги и в горы). Общественный транспорт будет курсировать по привычному графику. Ограничения только для частного транспорта. Объезд по ул. Гоголя. А также 17.00 - 05.00 - ул. Я. Матейка, 2-6 - будет полностью ограничено движение", - говорится в сообщении.

Кроме этого, ограничения будут действовать еще несколько дней, в частности:

1 февраля (понедельник), 06.00 час. - 18.00, ул. печатная, 1-11, ул. Ставропигийская, 1-11 - полное перекрытие улицы;

1-2 февраля (понедельник - вторник), 20.00-05.00, ул. Калича Гора, 1-18, ул. Л. Глебова, 1-15 - полное перекрытие улицы;

3 февраля( среда), 9.30 – 11.30 – возможна приостановка движения транспорта до 5 мин. на перекрестке вул. Мельника – вул. Коновальца; полное перекрытие с 8.00 до 15.00 ул. Коновальца на отрезке между домами №27 и №47;

8 февраля (понедельник), 18.00-19.30-возможна приостановка движения до 5 мин. на отрезке вул. Ноябрьского Чина между домами №3 и №8;

11 февраля (четверг) 14.30-15.30 и 19.00-20.00 – возможно прекращение движения до 5 мин на отрезке вул. Ноябрьского Чина между домами №3 и №8;

15, 19 и 21 февраля, 20.30 – 23.00 – возможна приостановка движения до 5 мин. на отрезке вул. Ноябрьского Чина между домами №3 и №8;

22-23 февраля (понедельник-вторник), 19.00 час. - 05.00, ул. Калича Гора, 1-18, ул. Л. Глебова, 1-15 - полное перекрытие улицы.

По словам Москаленко, зрители смогут увидеть фильм уже осенью-зимой этого года.

"Кофе с кардамоном" - драматическая история любви девушки к гораздо старшему польскому шляхтичу. Согласно сюжету, события разворачиваются в период XIX века во Львове.

Ранее сообщалось, что февраль будет богатым на кинопремьеры. В частности, украинцы смогут насладиться просмотром драмы "вольная птица", боевика "Защитник", комедии "Бешеная свадьба-3" и "Бесславные крепостные" и многих других лент.