Из-за распространения COVID-19 МВД временно прекращает прием граждан

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Ограничения вводят на неопределенный срок

Учитывая ухудшение ситуации по распространению коронавирусной болезни COVID-19 Министерство внутренних дел временно приостанавливает прием граждан. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"С целью недопущения распространения коронавируса COVID-19 и на выполнение требований постановления Кабинета Министров Украины от 11.03.2020 №211 "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19" прием граждан в Министерстве внутренних дел временно приостановлен на неопределенный срок", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, в МВД просят граждан оформлять обращение в соответствии с требованиями ст. 5 Закона Украины "Об обращениях граждан" и подавать на электронный почтовый адрес [email protected]

Электронный адрес для подачи запросов на информацию: [email protected] Относительно письменных писем, то их можно подать через ящик, который находится на территории КПП №1 (Центральный вход МВД).

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Напомним, по состоянию на утро 29 октября в Украине лабораторно подтверждено 370 417 случаев коронавирусной инфекции, за минувшие сутки зарегистрировали 7342 новых случая COVID-19.