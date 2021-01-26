Из-за непогоды в Украине без электроснабжения остались 269 населенных пунктов

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Сейчас на местах работают бригады облэнерго

Из-за ухудшения погодных 269 населенных пунктов в 12 областях страны остались без электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Ночью 26 января в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 269 населенных пунктов в 12 областях", - говорится в сообщении.

Как отмечается, без электричества остались населенные пункты в следующих областях: Полтавская – 77, Житомирская – 40, Киевская – 37, Львовская – 37, Черниговская – 24, Винницкая – 13, Черкасская – 13, Днепропетровская – 8, Волынская – 8, Одесская – 6, Кировоградская – 4 и Херсонская – 2.

Напомним, по прогнозам синоптиков во вторник, 26 января, в Украине будут наблюдаться снегопады и дожди, местами температура воздуха упадет до -2 градусов.