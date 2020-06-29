Из-за непогоды в Украине без электричества остались более 100 населенных пунктов

Больше всего это коснулось северных областей

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Из-за ухудшения погодных условий в Украине 103 населенных пункта в Украине остались без электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 часов 29 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 103 населенных пункта в 4 областях", - говорится в сообщении.

Как отмечается, больше всего таких населенных пунктов в Сумской области – 60. Кроме этого, без света остались люди в Киевской области – 21 населенный пункт, в Черниговской – 20 и в Ивано-Франковской – 2.

В настоящее время над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.

Напомним, по прогнозам синоптиков, новая неделя принесет в Украину непогоду, поэтому спасатели предупреждают об ухудшении погоды в понедельник, 29 июня.