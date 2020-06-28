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Из-за непогоды на западе Украины пострадали более 250 населенных пунктов, - Шмыгаль

Были подтоплены жилые дома, разрушены дороги и мосты

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

 Фото из открытых источников

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что из-за масштабных наводнений, которые охватили на этой неделе Западную Украину, пострадали более 250 населенных пунктов. Об этом он написал на своей странице в Facebook

По словам главы Кабмина, в результате непогоды пострадали более, чем 250 населенных пунктов в пяти областях. Также было подтоплено 7,5 тыс. жилых домов, разрушены дороги и мосты.

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"Больше всего пострадала Ивано-Франковская область. Именно туда в среду мы срочно вылетели для координирования действий органов власти. На собственные глаза увидел ужасные последствия наводнений и как героически спасатели помогают людям. Спасибо им за работу", - отметил Шмыгаль.

Кроме этого, премьер уточнил, что выделенные правительством более 700 млн грн помогут провести эвакуацию, оказать пострадавшим помощь и жилье. Также он подчеркнул, что эти выделенные средства далеко не последние.

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Напомним, накануне стало известно, что Европейский Союз в ответ на просьбу Украины предоставит помощь в ликвидации последствий стихии, что всколыхнула западные регионы страны.

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