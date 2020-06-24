Из-за непогоды на Прикарпатье "Укрзализныця" отменяет пригородные поезда

Движение транспорта будет остановлено, пока не преодолеют последствия непогоды

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Из-за масштабных наводнений в Ивано-Франковской области "Укрзализныця" временно отменяет движение семи пригородных поездов на отдельных направлениях. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В связи с масштабными паводками на Прикарпатье Укрзализныця временно, до преодоления последствий непогоды, отменила курсирование 7 пригородных поездов на отдельных направлениях", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, с 24 июня не будут курсировать четыре пригородных поезда: Коломыя — Снятин, Снятин — Коломыя, Ворохта — Ивано-Франковск и Ивано-Франковск — Ворохта.

Кроме этого, с 25 июня отменили курсирование трех поездов: Снятин — Коломыя, Коломыя — Снятин, Ворохта — Ивано-Франковск.

Напомним, ранее "Укрпочта" предупредила, что из-за непогоды в западных областях Украины возможны задержки с доставкой пенсий, посылок и писем.