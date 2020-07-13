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Из-за непогоды без электроэнергии остались жители населенных пунктов в трех областях, - ГСЧС

Фото из открытых источников

Самые большие проблемы с электроснабжением возникли в Черниговской области

По состоянию на утро понедельника, 13 июля, в результате непогоды обесточенными остаются 23 населенных пункта в трех областях. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС

"По состоянию на 7:00 13 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 23 населенных пункта в 3 областях", - говорится в сообщении.

Как отмечается, наиболее пострадала Черниговская область, где без света остались 10 населенных пунктов, в Луганской – 9 и Киевской – 4. 

Напомним, по прогнозам синоптиков, в понедельник, 13 июля, в Украине ожидается ухудшение погодных условий

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