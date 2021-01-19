Из-за мизерного финансирования из бюджета большинство украинцев лишены возможности получить медицинскую помощь, - Ляшко

Олег Ляшко

В госбюджете на 2021-й год заложено вдвое меньше средств, которые необходимы на финансирование медицинской отрасли

Сегодня большинство людей в Украине лишены возможности получить медицинскую помощь. В том числе из-за мизерного финансирования из бюджета.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

Политик отметил, что в Украине, для улучшения состояния медицины и качества предоставления медицинских услуг, необходимо ввести медицинское страхование. Кроме этого Ляшко отметил, что должен быть четко определен перечень медицинских услуг, которые каждый украинец сможет получить бесплатно в условиях медстраховки, как это практикуется во всех цивилизованных странах.

"То, что сегодня есть в Украине – это не результаты медицинской реформы, а ее искажение. Потому что медицинская реформа имеет одну цель - чтобы люди имели услуги и возможность их получить. А сегодня наоборот, у людей забрали возможность получить медицинские услуги. Или за космические средства. А не дай Бог онкология!" - акцентировал Олег Ляшко.

Он продолжил, что система доступных лекарств в Украине нуждается в расширении, в частности, в плане лекарств для лечения онкологических заболеваний. По мнению Ляшко, закупку дорогостоящих препаратов должно проводить государство. Зато сегодня оно не то что не делает этого, но и лишает человека права на медицинскую помощь.

"Медицинская реформа - это чтобы украинцы могли получить медицинскую помощь. Но сегодня большинство людей лишены возможности получить такую помощь. В том числе из-за мизерного финансирования из бюджета. Законом предусмотрено финансирование на медицину 5% от бюджета. Они предсказали дважды меньше. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы был пересмотрен бюджет и чтобы реально увеличить финансирование", – заявил лидер Радикальной партии.

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Напомним, ранее сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Вадим Рабинович заявил, что украинская медицина не подготовлена для борьбы с эпидемией COVID-19.

Он утверждает, что глава Минздрава продолжает вести губительную для медицины политику экс-министра Ульяны Супрун.

Кроме этого Рабинович добавил, что правительство игнорирует призывы увеличить финансирование медицины, однако повышает заработные платы ряду чиновников.