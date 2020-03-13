Из-за коронавируса в Черновцах приостановили работу рынков и гипермаркетов

"Чтобы минимизировать социальные контакты людей"

Сегодня было принято решение о приостановлении работы рынков и торговых центров в Черновцах через угрозу распространения коронавируса.

Об этом во время ток-шоу "19" на телеканале ZIK во время включения сообщил городской глава Черновцов Алексей Каспрук.

"Сегодня было принято решение о приостановлении работы рынков и крупных гипермаркетов, которые работают с непродовольственной группой. Час назад принято решение областной комиссией по чрезвычайным ситуациям, во-первых, о введении режима чрезвычайной ситуации на территории области; во-вторых, о приостановлении работы междугородного и пригородного общественного транспорта. То есть максимально жесткие условия для того, чтобы минимизировать социальные контакты людей", – сообщил городской председатель Черновцов.

Он добавил, что закрыт и Калиновский рынок, где работают более 10 тысяч человек.

Напомним, 13 марта в Украине зафиксировали первый летальный случай в результате инфицирования коронавирусом COVID-2019.

По всей стране начиная с 12 марта были введены ограничительные мероприятия в связи с распространением коронавируса.