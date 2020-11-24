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Из-за COVID-19 Новый год в Виннице будут праздновать без главной елки города

Новогодняя елка в Виннице Фото из открытых источников

В городе сохранят праздничную иллюминацию

В этом году из-за распространения коронавируса COVID-19 в Виннице не будут устанавливать новогоднюю елку в Центральном парке им. Леонтовича. Об этом сообщил в Facebook мэр города Сергей Моргунов. 

"В этом году главной винницкой елки в Центральном парке им. Леонтовича не будет, а праздничные мероприятия будут перенесены в онлайн-формат. Но мы сохраним традицию праздничной иллюминации на магистральных улицах и украшения центра города. И обязательно установим на Майдане Независимости вертеп, как мы это делали в прошлые годы", - рассказал городской глава.

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Он также уточнил, что среди горожан развернулась большая дискуссия по этому поводу, даже было зарегистрировано несколько петиций. Однако сейчас ситуация с заболеваемостью очень тревожная, поэтому власти пошли на такой шаг. 

"Прошу всех, когда будете делать фото на фоне этих локаций, соблюдать социальную дистанцию и помнить о других простых правилах, которые позволяют сохранить здоровье себе и близким людям", - добавил Моргунов.

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Напомним, ранее стало известно, что, учитывая пандемию коронавируса, праздновать Новый год в Киеве будут без фудкортов, больших концертов и массовых гуляний. 

 

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