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Из Турции вернулись 250 украинцев

pixabay.com

Еще 560 воспользовались возможностью вернуться 21 и 23 марта

С момента прекращения авиасообщения 17 марта из Турции в Украину вернулись 250 граждан. Об этом  сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в комментарии "Укринформа".

Он отметил, что еще 560 воспользовались возможностью вернуться 21 и 23 марта авиарейсами SkyUp из Стамбула.

"С 17 марта из Турции в Украину, по имеющимся данным, вернулись более 250 граждан Украины (2 коммерческих рейсы). С 21 по 23 марта запланированы авиарейсы SkyUp до Киева и Одессы, на которые уже приобретено более 560 билетов", - рассказал Сибига.

Также, по его данным, 21 и 28 марта еще часть украинцев воспользуется паромом для возвращения домой.

По словам посла, по состоянию на утро 20 марта в консульства в Анкаре и Анталии, генконсульства в Стамбуле заявки на участие в эвакуационных мероприятиях подали около 800 граждан Украины, количество желающих постоянно меняется.

Как сообщалось, сегодня из Хорватии эвакуировали 64 украинцев.

Кроме того, в Египте на возвращение домой ожидают свыше 6300 украинцев.

 
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