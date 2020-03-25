Из Стамбула спецрейсами возвращаются еще 430 украинцев

Иллюстрированное фото - Airbus A-320 из открытых источников

Консул Украины отметил, что граждане Украины отправились домой двумя рейсами

В ночь на 25 марта в Украину из Стамбула вылетели еще 430 украинцев, которые не могли добраться домой после закрытия границ из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Аман в Twitter.

Он отметил, что граждане Украины отправились домой двумя рейсами.

"Сейчас ночью двумя рейсами SkyUp из Стамбула в Киев улетели 430 граждан Украины. В транзитной зоне аэропорта Стамбула находится около 100 украинцев. Мы продолжаем оказывать максимальное содействие соотечественникам для облегчения условий пребывания в аэропорту и скорейшего возвращения в Украину", - сказано в сообщении.

Напомним, 23 марта, в 15:45 на железнодорожный вокзал Киева прибыл поезд с украинцами, которые приехали из Латвии. Однако, в течение нескольких часов пассажиров не выпускали из вагонов из-за того, что в поезде находились люди с якобы высокой температурой.

Впоследствии в Минздраве пояснили, что все пассажиры поезда прошли температурный скрининг, а у 5 человек заподозрили коронавирус.

Позже, в Службе безопасности Украины заявили, что информация о "зараженном поезде" из Риги, которая распространялась в соцсетях после прибытия эвакуированных на столичный вокзал, является неправдивой.