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Из медицины воруют – "откаты" на "асфальтотерапии" составляют 50%! – Журавский

Доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский Фото из открытых источников

Фонд борьбы с коронавирусом используют, как пожарную команду, говорит академик

Даже с теми средствами, которые есть, можно было бы справиться с борьбой с пандемией коронавируса, если бы из медицины не воровали.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский.

Виталий Журавский предостерег, что фонд для борьбы с коронавирусом – это поле для манипуляций, ведь, если бы в бюджете были предусмотрены целевые расходы, например, на закупку, аппаратов искусственной вентиляции легких, это было бы правильно. А средства из фонда для борьбы с COVID-19 используют, как пожарную команду, – если где-то не хватило денег, средства из фонда направляют туда, говорит гость ток-шоу.

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"А теперь основное: даже при тех средствах, которые есть, можно было бы справиться с этой бедой, которая у нас называется "пандемия коронавируса", если бы не воровали из медицины. Из медицины воруют! Просто пользуются моментом и воруют! Потому что "откаты" на так называемые асфальтотерапии, на строительстве дорог, куда ушли средства из ковид-фонда, – 50%", – заявил Виталий Журавский.

Как сообщали, по состоянию на 7 декабря из Фонда борьбы с COVID-19 было использовано 45,4 млрд гривен, или 69% средств общего фонда.

Ранее Кабинет министров Украины постановил выделить Министерству социальной политики 9 741 336 тысяч гривен из Фонда борьбы с СОVID-19 для выплаты ФЛП по 8 тысяч гривен материальной помощи.

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