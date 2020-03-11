Из киевского аэропорта с подозрением на коронавирус забрали женщину

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На борту самолета гражданке Китая стало плохо

В среду, 11 марта, из аэропорта "Борисполь" в больницу направили женщину с подозрением на COVID-19. Об этом заявили в Александровской клинической больнице Киева, куда доставили женщину, сообщает hromadske

" Пилот самолета сообщил, что на борту гражданке Китая стало плохо. Эту информацию передали дальше", — пояснила заведующая 1-м инфекционным отделением больницы Татьяна Гайнутдинова.

Несмотря на это, из какой страны прибыла женщина, пока не сообщается.

Напомним, с 12 марта в Киеве из-за коронавируса запретили проводить массовые собрания более 60 человек. В КГГА утверждают, что на такие мероприятия будут допускать только тех людей, которые прошли температурный скрининг.

Кроме этого, правительство ввело общенациональный карантин на три недели . По словам нардепа Сюмар, он продлится до 3 апреля.