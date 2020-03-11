Из киевского аэропорта с подозрением на коронавирус забрали женщину
На борту самолета гражданке Китая стало плохо
В среду, 11 марта, из аэропорта "Борисполь" в больницу направили женщину с подозрением на COVID-19. Об этом заявили в Александровской клинической больнице Киева, куда доставили женщину, сообщает hromadske.
"Пилот самолета сообщил, что на борту гражданке Китая стало плохо. Эту информацию передали дальше", — пояснила заведующая 1-м инфекционным отделением больницы Татьяна Гайнутдинова.
Несмотря на это, из какой страны прибыла женщина, пока не сообщается.
Напомним, с 12 марта в Киеве из-за коронавируса запретили проводить массовые собрания более 60 человек. В КГГА утверждают, что на такие мероприятия будут допускать только тех людей, которые прошли температурный скрининг.
Кроме этого, правительство ввело общенациональный карантин на три недели. По словам нардепа Сюмар, он продлится до 3 апреля.
В связи с этим Кабмин выделил 100 миллионов гривен на закупку средств индивидуальной защиты для нужд министерств, ведомств и служб.