live
Новости » Общество Читати новину українською

Из Киева отправился первый поезд в Авдеевку

УЗ отправила поезд Киев-Авдеевка в первый рейс Укрзализныця

Поезд должен прибыть на конечную станцию в 9:10 в понедельник

В воскресенье, 13 декабря, "Укрзализныця" запустила в первый рейс по новому маршруту Киев-Авдеевка на поезд "Маяк" № 135/136. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Как отмечается, поезд тронулся в рейс в 19:19, а перед отправкой состоялась церемония официального старта. Во время торжеств перед запуском "Маяка" первому пассажиру вручили сертификат на бесплатную поездку.

По предварительной информации, прибытие в Авдеевку должно состояться в 9:10. Кроме этого в УЗ добавили, что в дальнейшем поезд будет осуществлять движение по маршруту 316 0 с остановками в Каменце, Днепре и Покровскую.

Новости по теме: Из-за ухудшения погодных условий в Украине возможны задержки в движении поездов

К слову, цена на билеты в купе составляет примерно 390 гривен в зависимости от дня поездки. Плацкарт обойдется дешевле - 231 гривен с пассажира.

Напомним, на этой неделе "Укрзализныця" анонсировала запуск поезда из Киева в прифронтовую Авдеевку Донецкой области, который будет регулярно курсировать. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Вплоть до просьбы покинуть жилье: В полиции рассказали, как действуют во время выездов на вызовы о домашнем насилии На Банковой активистка Femen обнажилась по случаю всемирной акции против насилия. Фото Бьет - значит не любит: Венедиктова призвала ратифицировать Стамбульскую конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин В Киеве открыли вторую "кризисную комнату" для жертв домашнего насилия
Loading...

программы канала ZIK

Бизнес на COVID-19.
Ужасная ДТП. Фальсификация лекарств. Повторное заражение на COVID-19 | #Новости | 12.12.20
Торговля с РФ. Локдаун. Газ и тарифы. Зверобой идет в Раду | Ток-шоу
Маруся Зверобой - в Раду. Министры без портфелей. Второй пик безработицы | Ток-шоу
Липовые тесты на COVID-19. Почему больницы отказываются помогать? | COVID-19: Поддерживаем друг друга
Михаил Погребинский | Ток-шоу