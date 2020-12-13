Из Киева отправился первый поезд в Авдеевку

УЗ отправила поезд Киев-Авдеевка в первый рейс Укрзализныця

Поезд должен прибыть на конечную станцию в 9:10 в понедельник

В воскресенье, 13 декабря, "Укрзализныця" запустила в первый рейс по новому маршруту Киев-Авдеевка на поезд "Маяк" № 135/136. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Как отмечается, поезд тронулся в рейс в 19:19, а перед отправкой состоялась церемония официального старта. Во время торжеств перед запуском "Маяка" первому пассажиру вручили сертификат на бесплатную поездку.

По предварительной информации, прибытие в Авдеевку должно состояться в 9:10. Кроме этого в УЗ добавили, что в дальнейшем поезд будет осуществлять движение по маршруту 316 0 с остановками в Каменце, Днепре и Покровскую.

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К слову, цена на билеты в купе составляет примерно 390 гривен в зависимости от дня поездки. Плацкарт обойдется дешевле - 231 гривен с пассажира.

Напомним, на этой неделе "Укрзализныця" анонсировала запуск поезда из Киева в прифронтовую Авдеевку Донецкой области, который будет регулярно курсировать.