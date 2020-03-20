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Из Хорватии эвакуировали 64 украинцев

Фото из открытых источников

Однако там остаются еще более 55 наших граждан

Из Хорватии в Украину вернулись 64 человека, но там остаются еще более 55 человек. Об этом сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич в Twitter.

Он отметил, что по состоянию на 20 марта из Хорватии вывезено 64 украинцев и завершается подготовка вывоза еще 55-ти граждан.

"Мы работаем круглосуточно, чтобы помочь вам вернуться поскорее домой", - сказано в сообщении.

Напомним, 20 марта в Киев прибыл первый поезд с эвакуированными из Польши украинцами.

Кроме того, в Египте на возвращение домой ожидают свыше 6300 украинцев.

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